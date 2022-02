Afslører nyfødt søns helt specielle navn

Kylie Jenner og gemalen Travis Scott har valgt at tildele deres en uge gamle baby et navn, der kun gives til cirka 40 nyfødte i USA om året i gennemsnit

Det følgende er ikke just en af den slags nyheder, der vil vælte finkulturelle nyheds-feinschmeckere af stolen, men medlemmerne af familien Jenner/Kardashian er under alle omstændigheder en guilty pleasure, mange ikke rigtig vil indrømme, de har.

Således var der også så stor interesse for fænomenet og forretningskvinden Kylie Jenner og hendes rappermand Travis Scott, at Kylies Instagram-profil med 310 mio. følgere ikke virkede optimalt, lige efter at parret fredag aften dansk tid annoncerede navnet på deres nyfødte baby:

Wolf Webster, lyder det.

Kylie Jenner, der er en af verdens rigeste unge kvinder og såkaldt 'self-made milliardær' bl.a. baseret på sit makeup-imperium,fødte den lille dreng for ganske få dage siden, men allerede nu har purken altså fået sit navn.

På denne måde fortalte Kylie Jenner, at hun i begyndelsen af februar fødte sit andet barn, der skal hedde Wolf, ved vi nu. Foto: Instagram

Knægten ankomst gjorde dermed fireårige Stormi Webster til storesøster. Webster er farmand Travis Scotts virkelige efternavn på dåbsattesten.

Det er oplagt at antage, at forældrene - ved hverken at navngive børnene Scott eller Jenner til efternavn - måske forsøger at anonymisere dem lidt, i hvert fald på papiret, såfremt de ikke ønsker al den opmærksomhed, når de bliver større.

Det kan dog nok blive svært at undgå, når man er ud af dén berømte familie, som har paparazzier i hælene, hvor end de går.

Sådan så det ud, da Kylie Jenner fredag aften dansk tid lagde en story på sin Instagram-profil, hvor navnet på den nyfødte blev afsløret. Screendump Instagram

Gives til 40 om året

følge NameBerry, der er en amerikansk webside med oplysninger om navnes oprindelse, er 'Wolf' - måske ikke så overraskende - af tysk afstamning.

Det skriver Intouchweekly, der går endnu mere i dybden med babyens særprægede navn.

I USA bliver omkring 40 personer navngivet Wolf hvert år, så det er bestemt ikke et almindeligt navn, Jenner og Scott har valgt til deres lille ny.