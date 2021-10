Afslører: Så længe har jeg været ædru

Den tidligere model og kogebogsforfatter Chrissy Teigen endte i noget af et stormvejr, da nogle gamle tweets igen så dagens lys.

I de gamle tweets og beskeder gik hun blandt andet til angreb på tv-personligheden Courtney Stodden.

Det førte i sidste ende til, at modellen måtte trække sig fra en stor rolle, og i midten af juni sagde hun officielt undskyld for sin opførsel.

Nu kan den 35-årige kogebogsforfatter fortælle, at hun har været ædru i 100 dage, efter hun oven på skandalen valgte at lægge alkohol på hylden.

- I dag har jeg faktisk været ædru i 100 dage, og jeg er meget begejstret. Jeg har det rigtig godt, og jeg føler mig meget klar i hovedet, fortæller Chrissy Teigen i et interview tirsdag, som er det første interview, hun giver efter mobbe-skandalen.

I interviewet fortæller hun blandt andet, at hun ud over i gravide perioder ikke har gået mere end en dag eller to uden alkohol, siden hun begyndte at drikke i sine 20'ere.

- Efter jeg har fået tid til at fordøje det hele, har jeg indset, at der er masser af tid til at vokse og lære og blive mere empatisk, lyder det fra den tidligere model.

Chrissy Teigen er gift med musikeren John Legend. Sammen har to de børn, datteren Luna og sønnen Miles.

I efteråret sidste år mistede parret deres tredje barn ved fødslen.