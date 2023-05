Afslører: Så mange plastikoperationer har jeg fået

For mange er det måske en smule tabubelagt at få ændret ting ved sit udseende for at føle sig smuk.

Men ikke for 'Selling Sunset'-debutanten Bre Tiesi. I en spørgerunde på Instagram var hun ifølge Page Six forleden ganske åben om de mange plastikoperationer, der har skabt hendes ydre.

- Jeg har fået min næse lavet, jeg har fået mine bryster lavet, jeg har fået filler, jeg har fået Botox, jeg har prøvet stort set alt. Kybella (indsprøjtning til reduktion af fedt under hagen, red.), Morpheus (hudbehandling, der stimulerer produktion af kollagen, red.), jeg har lige fået en behandling med CO2-laser. Jeg har fået laser-behandlinger tonsvis af gange, lød det ifølge mediet fra Bre Tiesi.

Ifølge den 32-årige model og Netflix-kendis vil hun gøre alt, for at 'bevare sit udseende for evigt'.

Bre Tiesi medvirker i sjette sæson af 'Selling Sunset' på Netflix, hvor man følger dramaet og de luksuriøse ejendomshandler i Oppenheim Group i Los Angeles.

Derudover er hun kendt som mor til et af sanger, skuespiller og tv-vært Nick Cannons mange børn, nemlig den 10 måneder gamle søn Legendary.

Nick Cannon har 12 børn med seks forskellige kvinder.

Han har tidligere udtalt, at han betaler mere end 21 millioner kroner om året i børnebidrag.