Afslører sandheden bag hitsang: Handler om 16-årig

John Mayer afslører i en podcast, hvem sangen 'Your Body is a Wonderland' egentlig handler om

John Mayer har igennem årene haft en del kendiskvinder under armen.

Jessica Simpson, Katy Perry, Jennifer Anniston og Taylor Swift er bare nogle af de kvinder, musikeren er blevet set med gennem årene.

Og lige det emne blev også bragt op i denne uges afsnit af podcasten 'Call Her Daddy' hvor John Mayer var med som gæst.

Og ifølge Page Six var det også i forbindelse med det emne, at hans hitsang 'Your Body is a Wonderland' blev bragt på banen.

Handler om 16-årig

For er sangen skrevet om en af sangerens kendis-flirts?

Svaret er 'nej', faktisk havde John Mayer slet ikke mødt en kendt person, da han skrev sangen, forklarer han i podcasten, på trods af at fans i mange år har spekuleret omkring, hvem den mon handlede om.

- Den var om min første kæreste, forklarede Mayer ifølge mediet og fortsatte:

- Jeg var 21, da jeg skrev den sang, og jeg var nostalgisk over at være 16.

Altså handler sangen, der omhandler om en kvindes 'eventyrlandskrop', ikke om en af sangerens kendte kærester, men derimod en teenagekæreste fra hans skole.

Der har i mange år ellers været rygter om, hvem sangen egentlig handlede om, og Jennifer Love Hewitt som er en af sangerens ekser har også kommenteret på rygtet om, at den skulle være om hende.

- Min krop er langt fra et eventyrland, sagde skuespillerinden ifølge Vanity Fair om sangen der kan oversættes til 'Din krop er et eventyrland'.

