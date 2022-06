Afslører stor hemmelighed på den røde løber

Marvel-stjernen Tom Hiddleston og hans forlovede, skuespiller Zawe Ashton, skal være forældre for første gang.

Det blev afsløret, da Zawe Ashton troppede op på den røde løber til premieren på filmen 'Mr. Malcolm's List', som hun medvirker i, med fuldt udsyn til den voksende gravide mave.

Allerede inden premieren kunne modemagasinet Vogue, som var med stjernen backstage, da hun gjorde sig klar, dog berette, at hun var gravid.

Hverken 41-årige Tom Hiddleston eller 37-årige Zawe Ashton har dog sat ord på den glædelige nyhed.

Zawe Ashton var mødt op på den røde løber uden Tom Hiddleston. Foto: Jamie McCarthy/Ritzau Scanpix

Mødtes på Broadway

De to skuespillere mødtes i i 2019, da de spillede over for hinanden som ægteparret Robert og Emma i Broadway-stykket 'Betrayal'.

I september 2021 stod de frem som par på den røde løber ved Tony-prisuddelingen, og i marts i år kunne de bekræfte, at de var blevet forlovet.

Parret er dog generelt meget lukkede om deres forhold og deres privatliv i øvrigt.

Tom Hiddleston er især kendt for rollen som Loke, både i 'Thor'-filmene, 'Avengers'-filmene og i Marvel-serien 'Loki', mens Zawe Ashton er bedst kendt for sine roller i serien 'Fresh Meat' og filmen 'Not Safe for Work'. Hun har desuden medvirket i serien 'The Handmaid's Tale'.