Afslører stort vægttab: Har tabt 25 kilo

Den amerikanske rapper og sanger Post Malone svinder ind.

I podcasten 'The Joe Rogan Experience' afslører han ifølge E!News, at han er gået fra en vægt på 109 kilo til nu at veje 84 kilo.

Og det er hverken hård træning eller en striks diæt, der har udløst vægttabet. I stedet fortæller Post Malone, der har det borgerlige navn Austin Post, at han blot har skåret ned på sit indtag af sodavand.

- Sodavand er dårligt. Det er dårligt, men det er så godt, siger han ifølge mediet og forklarer, at han nu kun drikker sodavand, hvis han virkelig skal fejre en god koncert.

- Når jeg har lavet et fedt show, og jeg føler mig lidt fræk, så tager jeg en cola med isterninger. Så godt, siger han.

Ingen medicin

Tidligere har Post Malone ifølge E!News afvist, at han har benyttet sig af slankemedicin, som det ellers er populært blandt kendisser.

'Jeg vil gerne gøre det helt klart, at jeg ikke tager medicin, for der er en masse mennesker, som spørger mig til mit vægttab i forbindelse med mine optrædener. Jeg har det sjovt med at optræde, og jeg har aldrig følt mig sundere', har han tidligere udtalt.

I april gav Post Malone koncert i Royal Arena. Her kvitterede Ekstra Bladets anmelder med to stjerner for showet. Læs anmeldelsen her.