Afslører til begravelse: Er blevet mor

Inden sin død nåede Lisa Marie Presley at opleve den store lykke at blive mormor.

Det afslørede Ben Smith-Petersen, som er gift med Lisa Marie Presleys ældste datter, Riley Keough, i en tale til begravelsen, som fandt sted søndag.

- Tak for at have vist mig, at kærlighed er det eneste, der betyder noget her i livet. Jeg håber, jeg kan elske min datter på samme måde, som du elskede mig, og på samme måde som du elskede min bror og mine søstre, sagde han i talen, som han holdt på vegne af sin hustru.

Efterfølgende har en pressetalsperson for Riley Keough og Ben Smith-Petersen bekræftet over for Page Six, at de fik en datter sidste år. Hvornår den lille pige mere præcist kom til verden, er der dog ingen meldinger om.

Ben Smith-Petersen holdt tale til begravelsen af Lisa Marie Presley på vegne af hans hustru, Riley Keough. Foto: Nikki Boertman/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Tak for at have givet mig min styrke, mit hjerte, min medfølelse, mit mod, min humoristiske sans, mine manerer, mit temperament, min vildskab, min stædighed. Jeg er et produkt af dit hjerte, mine søstre er et produkt af dit hjerte, min bror er et produkt af dit hjerte, sagde Ben Smith-Peters videre i talen fra Riley Keough.

Parret har været gift siden 2015.

Døde af hjertestop

Lisa Marie Presley, som var eneste barn af Elvis Presley og Priscilla Presley, døde for ti dage siden efter et hjertestop. Hun blev 54 år gammel.

Ligesom sin far var hun musiker og udgav i løbet af sin karriere tre album.

Riley Keough med sin mor, Lisa Marie Presley, og mormor, Priscilla Presley. Foto: Ringo Chiu/Ritzau Scanpix

Hun havde fire forliste ægteskaber bag sig, herunder 21 måneders ægteskab med den afdøde popstjerne Michael Jackson og tre måneders ægteskab med skuespilleren Nicolas Cage.

Inden ægteskabet med Michael Jackson var hun i seks år gift med musikeren Danny Keough, som hun fik to børn med.

I 2006 giftede hun sig med Michael Lockwood, der spillede guitar i hendes band. To år senere fødte Lisa Marie Presley tvillinger, men ægteskabet holdt ikke. Hun og Lockwood blev skilt i 2016.

Annonce:

Hun efterlod sig udover datteren Riley Keough sine to 14-årige tvillingedøtre Harper og Finley. I 2020 mistede hun sønnen Benjamin, der døde som følge af selvmord i en alder af 27.