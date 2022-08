Afslører: Var tæt på at dø

Det var lidt af et chok, da den amerikanske rapper Dr. Dre i januar 2021 blev hastet til hospitalet og indlagt på intensiv med en hjerneblødning.

Ikke mindst for den 57-årige musiker selv, der først efterfølgende forstod, hvor tæt han egentlig var på at dø.

I podcasten 'Workout the Doubt' afslører Dr. Dre, der har det borgerlige navn Andre Romelle Young, at lægerne under hans indlæggelse ikke troede på, at han ville overleve.

- Jeg var indlagt på hospitalet Cedars-Sinai, og de ville ikke lukke nogen gæster eller familiemedlemmer ind på grund af corona, men de lod min familie komme på besøg, siger han og fortsætter:

- Senere fandt jeg ud af, at de havde ladet dem komme, så de kunne sige farvel en sidste gang, fordi de troede, jeg ville dø.

Læs også: Alkohol, sexlegetøj og kemikalier: De kendtes milliard-virksomheder

Annonce:

Spiste ikke

Dr. Dre var indlagt i to uger, inden han blev udskrevet og kunne tage hjem igen. Og tiden på hospitalet var bestemt ikke nem var rapperen, der stort set ikke sov i to uger.

- På grund af det, der skete i min hjerne, var de nødt til at vække mig en gang i timen i de to uger for at teste mig. Det var den slags test, hvor jeg skulle røre ved min næse, eller gnide min hæl mod mit lår og sådan noget, fortæller han og tilføjer, at han under indlæggelsen stort set heller ikke spiste.

Rapperen føler dog, at sygdommen har gjort ham stærkere.

Det var ikke kun indlæggelsen, der gjorde 2021 til et hårdt år for Dr. Dre. I december samme år blev han nemlig skilt fra sin hustru gennem 24 år, Nicole Young, der efter en retssag kunne gøre krav på et beløb svarende til 655 millioner kroner fra Dr. Dre.