Afslører: Var utro konstant

Utro, utro, og så var han også lidt mere utro.

Sådan lyder noget af Lamar Odoms beskrivelse af sit ægteskab med Khloé Kardashian i TMZ-dokumentaren om ham med titlen 'Sex, drugs & Kardashians'.

Det skriver People, som har fået et eksklusivt klip fra dokumentaren.

- Bag kulisserne trak jeg hende (Khloé Kardashian, red.) igennem en masse lort. Altså, lort, som I ikke kender til. For det lort, I kender til, og det, I tror, I kender til, er vanvittigt. Men de historier, som I ikke kender, er virkelig skøre, siger han ifølge People og fortsætter:

- Jeg ville få de her tilfældige piger til at komme ud til mig. Nogle af dem kom på samme tid.

Her referer Lamar Odom til, når han var ude at rejse på grund af NBA og fik forskellige kvinder til at aflægge visit.

I klippet fra dokumentaren afslører Lamar Odom også, at han var i forhold med nogle af kvinderne, selvom han stadig var gift med Khloé Kardashian.

NBA spilleren Lamar Odom og Khloé Kardashian havde noget af et turbulent forhold, da de var sammen. Parret havde kun haft et romantisk forhold i en måned, da de valgte at blive gift i 2009.

De blev derefter separeret i 2013, men grundet NBA spillerens stofmisbrug blev de først officielt skilt i 2016.

Det var ikke kun stoffer, basketballspilleren var afhængig af, mens han var gift med Khloé Kardashian.

I sin bog 'Darkness to Light' afslørede han, at han var afhængig af sex, og at han har været sammen med mere end 2000 kvinder, hvoraf de fleste var strippere.

