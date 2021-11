Afslører vild hemmelighed: Kjolen er skudsikker

Popstjernen Lady Gaga er efterhånden ligeså kendt for sine ekstreme kostumer, som hun er for sin musik.

Den 35-årige sangerinde fortæller nu til British Vogue, at hendes specialdesignede kjole, som hun havde på under indsættelsen af Joe Biden tilbage i januar, ikke kun var flot at se på, men samtidig også skudsikker.

'Den er en af mine yndlingsting, som jeg nogensinde har båret', sagde Lady Gaga og tilføjede:

'Jeg bar dette design til indsættelsen, og ingen ved det, men det er en skudsikker kjole', sagde hun.

Kjolen, der består af en tætsiddende jakke, voluminøst nederdel og en kæmpe guld due broche, som symboliserer fred, er designet af Daniel Roseberry.

Her ses popstjernen iført den omtalte kjole i selskab med Joe Biden. Foto: Getty Images

'Da jeg så den gyldne due, vidste jeg bare, at jeg skulle bære den', sagde popstjernen om brochen, som blev solgt i en mindre version for over 12.000 kroner, hvis fortjeneste gik direkte til stjernens 'Born This Way' organisation.

Popstjernen kalder det 'en af de stolteste dage' i hendes liv, da hun sang den amerikanske nationalmelodi ved præsidentens indsættelse og forklarer samtidig, at hun aldrig vil glemme samtalen med marinekaptajnen Evan Campbell, der eskorterede hende til scenen.

'Han spurgte mig, om jeg var nervøs, og jeg sagde ja. Men nogle gange kan mode virkelig give dig vinger.. som en due,' sagde hun videre om den skudsikre kjole.

Lady Gaga har baseret det meste af sin karriere på at chokere - og her er magasinforsider et oplagt medie.