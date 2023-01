Afslører vild millionløn

Komikeren Jerrod Carmichael afslørerede i sin åbningstale til Golden Globe, at han havde fået en ordentlig slat for sin værtstjans til prisudelingen

Natten til onsdag dansk tid løb den skandaleramte prisuddeling Golden Globe over skærmen.

Årets vært, komikeren Jerrod Carmichael, fik åbnet showet med et brag, da han i sin åbningstale valgte at røbe, hvad han var blevet tilbudt for værtstjansen

500.000 dollars, afslørede Jerrod Carmichael oppe fra scenen.

Komikeren kom ind på sin løn, da han åbnede showet ved at fortælle, at han havde været i tvivl om, hvorvidt han skulle takke ja til at stå i spidsen for uddelingen, hvorfor Jerrod Carmichael havde spurgt sin veninde til råds. Hendes første reaktion havde været at spørge, hvor meget han ville få for det.

- Hvis du ikke tager et lækkert jakkesæt på og stjæler de hvide menneskers penge ..., jokede komikeren med, at veninden havde svaret, da han røbede, at han ville få et beløb svarende til omtrent 3,5 millioner danske kroner for tjansen.

Skandaleshow

Showet kom under lup i februar 2021, da avisen Los Angeles Times beskrev, at Hollywood Foreign Press Association (HFPA) ikke havde nogen sorte medlemmer blandt sine 87 journalister.

Efterfølgende beskyldte flere medlemmer af journalistforbundet også HFPA for at komme med sexistiske og racistiske kommentarer og for at udnytte deres position til at bede om tjenester af kendte skuespillere og filmselskaber.

Det resulterede i, at prisuddelingen i 2022 foregik noget anderledes. Her blev showet ikke sendt live på nogen tv-station, ligesom der heller ikke var publikum.

I stedet måtte interesserede følge showet på en liveblog på prisuddelingens hjemmeside.

Dette års Golden Globes blev den 80. af slagsen og fandt sted i Beverly Hills i Californien.