Afslører vildt ultimatum

Cardi B fortæller nu, at hun stillede kæresten, Offset, et ultimatum, før de fik børn sammen

Belcalis Almanzar, bedst kendt som Cardi B, 29, holder sig ikke tilbage, når hun har noget på hjerte.

Det gjorde den verdenskendte rapper desto mindre heller ikke, da hun datede Offtset, 30, som hun i dag har to børn sammen med.

Cardi B afslører nu, at Offset engang havde foreslået, at de fik børn sammen. Det kunne dog ikke komme på tale, påpegede Cardi B, der gerne ville giftes, før hun fik børn.

Det skriver Metro.

'Vi kyssede hinanden, og så sagde han: 'Du skal have min baby en dag'. Jeg svarede: 'Vi skal ikke have nogen baby. Du skal gifte dig med mig først'. Og han var bare sådan: 'Okay, lad os giftes'', fortæller Cardi B.

I 2017, kun otte måneder efter parret havde mødt hinanden, blev de gift i Atlanta. Året efter bød de deres første barn, Kulture Kiari Cephus, velkommen til verden.

For syv måneder siden blev de forældre igen, denne gang til en dreng, der har fået navnet Wave Set Cephus.

Offset er i forvejen far til Jordan Cephus på 12 samt Kalea Marie Cephus og Kody Cephus, begge syv år gamle, fra et tidligere forhold.

Parret har to børn sammen, mens Offset har tre fra et tidligere forhold. Foto: Mark Von Holden/Ritzau Scanpix

Bekymret for karrieren

Cardi B fortæller ved samme lejlighed, at Offset har været en stor støtte under hendes første graviditet, da hun var bekymret for at komme bagud med sin karriere.

'Han blev ved med at sige til mig: 'Stol på mig. Det bliver i orden. Du er kæmpestor. Alle elsker dig. Folk vil forstå det'. Og jeg blev bare ved med at fortælle mig selv, at jeg var nødt til at udgive mit album, før jeg blev stor. Jeg kunne ikke svigte alle i branchen, der troede på mig,' forklarer hun.

Men fordi Offset var så god en far, følte Cardi B, at hun ikke havde nogen grund til at være bekymret.

'Men da jeg fik min baby, følte jeg, at tingene ville ordne sig, for jeg kender den type mand, han er sammen med sine børn. Det er svært for mig at forklare, men jeg kan se, hvor meget han elsker sine børn, og hvor passioneret han er omkring sine børn, og det elsker jeg,' tilføjede Cardi B.