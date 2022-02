Afslører voldsom episode: Stjerner røg i totterne på hinanden

Charlize Theron og Tom Hardy stod storsmilende sammen på den røde løber, da de præsenterede actionbraget 'Mad Max: Fury Road' til verdenspremieren i 2015.

Men bag kameraet havde de to superstjerner været knap så forsonende.

Faktisk røg de to hovedrolleindehavere i totterne på hinanden under optagelserne.

Det bekræfter de begge i bogen 'Blood, Sweat and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road' ifølge flere internationale medier, herunder E! News.

- Enten skændtes vi, eller også ignorerede vi hinanden. Jeg ved ikke, hvad der er værst, siger Charlize Theron blandt andet.

- De andre (på settet, red.) var nødt til at håndtere det. Det var forfærdeligt. Vi skulle ikke have været sådan - vi skulle have været bedre end det, lyder det nu fra den 46-årige sydafrikanske skuespillerinde.

Voldsom episode

En episode var så voldsom, at der måtte komme en producer imellem de to kamphaner for at mane dem til besindighed.

Det er cirka syv år siden, at de intense optagelser fandt sted i den namibiske ørken i Sydvestafrika, og Charlize Theron har haft tid til at reflektere over, hvad der gik galt mellem hende og Tom Hardy.

Ifølge den oscarvindende hollywoodstjerne var der et kæmpe pres på, at filmen skulle blive et hit. Men det er ingen undskyldning for at opføre sig idiotisk, understreger hun.

Det samme istemmer Tom Hardy i bogen.

Den dårlige stemning gennemsyrede hele settet, fortæller flere af folkene bag.

- Allerede inden optagelserne kunne vi fornemme fjendskabet, og da vi skulle indspille en kampscene, kunne man nærmest se spændingerne i luften, siger en af instruktørassistenterne i bogen.

Filmen kom dog til sidst i kassen og endte med at tjene styrtende.