Afsløret på handicapparkering

Kendall Jenner går tilsyneladende ikke af vejen for at benytte handicapparkeringspladser, når hun vil undgå offentlighedens søgelys

Hvis man er verdensstjerne og ønsker at undgå nysgerrige fans og nærgående journalister, når man skal shoppe eller en tur i træningscenteret, er det oplagt at benytte parkeringspladsen allertættest på indgangen.

Problemet er blot, at parkeringspladserne tættest på indgangen til butikker, træningscentre og restauranter oftest ikke er reserveret til dem med flest følgere på Instagram, men derimod til personer, der - eksempelvis på grund af et fysisk handicap - har svært ved at vandre på tværs af et større parkeringsområde.

Dertil kommer, at det som bekendt er ulovligt at benytte en handicapparkeringsplads, med mindre man har specifik tilladelse til det.

Begge dele er den amerikanske realitystjerne Kendall Jenner tilsyneladende fløjtende ligeglad med.

Tidligere på måneden blev hun afsløret i at parkere sin Land Rover Defender ved Hot Pilates-træningscenteret på Sunset Boulevard i Los Angeles. Det skriver flere medier - blandt andet Daily Mail og Yahoo News.

Kendall Jenner på vej hjem fra træning, hvor hun angiveligt parkerede sin Land Rover på en handicapplads. Foto: Ritzau Scanpix

Det er ikke første gang, 27-årige Kendall Jenner, der blandt andet er kendt fra den succesfulde reality-serie 'Keeping Up with the Kardashians', er blevet snuppet i at benytte handicapparkingspladser.

Hun har ved flere lejligheder tidligere på året parkeret sin Mercedes SUV på handicappladser, ligesom hun også tidligere er blevet noteret for at parkere sin Ferrari på samme ulovlige facon, hvilket har fået flere amerikanske handicaporganisationer til at rette skarp kritik af Jenner og andre rige og berømte luksusbilister, der af den ene eller anden grund føler, sig berettiget til at snuppe de eftertragtede handicappladser.

Kendall Jenner er - udover at være kendt fra tv - også succesfuld model og influencer. På Instagram følges hun af flere end 373 millioner personer.