Afslog tur med Titanic-ubåd: Frygtede sikkerheden

Han har fulgt hårdkogte kriminelle på tætteste hold, jagtet somaliske pirater med den britiske flåde og dykket efter skibsvrag på havets bund.

Ross Kemp, der blev et kendt ansigt, da han igennem mange år spillede med i 'East Enders', har i de sidste mange år haft lagt skuespillet på hylden til fordel for en karriere som vært på en række dokumentarprogrammer fra alverdens vanvittige steder.

Advaret mod turen

Men han skulle ikke nyde noget af at tage en tur med ubåden Titan, der tidligere på ugen forsvandt på en tur mod Titanics vrag og senere viste sig at være imploderet med døden til følge for de fem personer ombord.

Til PA Media fortæller Kemps agent, Jonathan Shalit, at Ross Kemp sidste år afviste at tage på tur i ubåden, efter han var blevet advaret mod turen på grund af sikkerheden ombord.

- Jeg er lettet over, at Ross ikke deltog, og jeg er naturligvis glad for professionalismen i de virksomheder, vi arbejdede med, som mente, at han ikke skulle med om bord på ubåden.

Ubåden indledte søndag klokken 8 lokal tid sin nedstigning mod Titanics vrag.

Kraftigt tryk

Ubåden forsvandt, da den var på vej ned i 3800 meters dybde for at kigge på vraget af Titanic, der ligger omkring 690 kilometer sydøst for Newfoundland i Canada.

Alt tyder på, at fartøjet er imploderet på grund af det kraftige tryk på dybt vand.