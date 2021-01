Afviser affære med Kanye: - Det dummeste nogensinde

Jeffree Star afviser alle rygter om, at han skulle have en affære med med Kanye West

Der er tilsyneladende knas i forholdet mellem Kim Kardashian og Kanye West.

Flere store medier blandt andre CNN og People skriver, at det celebre par er på randen til en skilsmisse efter seks års ægteskab, der har bragt parret fire børn.

De seneste dage har der desuden floreret rygter om, at Kanye West skulle have været Kim Kardashian utro og have en affære med YouTube-stjernen Jeffree Star.

Rygtet er for alvor stukket af, da en TikTok-bruger, Ava Louise, luftede sine teorier om, at Kanye var Kim utro med en meget berømt skønhedsguru.

Hun påstod sågar at have fået rygtet bekræftet af en kendis-advokat fra Los Angeles, der skulle have hørt det fra Kim Kardashian selv.

Selvom hun ikke nævner Jeffree Star ved navn, så går tingene meget hurtigt på internettet, og her blev Stars navn kastet ind i rygtemøllen.

Han har også delt billeder på Instagram, hvor han er i Wyoming, hvor også Kanye West bruger det meste af sin tid. Det har blot smidt mere brænde på internet-bålet.

Det dummeste nogensinde

Men nu har Jeffree Star fået nok. I en YouTube-video afviser han alle de rygter, der har floreret på internettet.

- Jeg gætter på, at en eller anden pige har opdigtet en løgn på TikTok, og så er den gået viralt. Det er det dummeste lort, jeg har læst i hele mit liv, siger YouTube- og makeup-stjernen i videoen.

- Hvordan nåede vi hertil? Hvordan er der overhovedet blevet fundet på det her? Fordi vi bor i den samme stat?

Jeffree Star har skabt en stor karriere med succes på YouTube, mens han også har lanceret en makeup-kollektion med stor succes.

Han startede som sanger, og i 2009 udgav han en sang med titlen 'Bitch, Please', hvor han nævnte Kanye og en intim episode med ham.

Jeffree Star afviser alt om, at han nogensinde skulle have mødt Kanye West.

- Kanye og jeg har aldrig hængt ud, så det her er virkelig fjollet. I en gammel sang nævner jeg Kanye, men det er fuldstændig ligesom, når Eminem nævner kendte. Jeg nævner altså omkring 50 kendisser, siger han.