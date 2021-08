Afviser ansigtsløft: - Din hud er for stram

Den britiske glamour-model Katie Price er vred og skuffet over, at hun ikke kan få det ansigtsløft, hun havde regnet med

43-årig Katie Price fik noget af et chok, da hendes kirurg meddelte, at hun ikke kunne få nøjagtigt det ansigtsløft, hun havde håbet på.

Den tyrkiske kirurg dr. Kerim fortalte Katie Price, at hun ikke havde noget overskydende hud i ansigtet, og derfor ville det ikke være muligt at lave et ansigtsløft. Det skriver Metro.

- Din hud er for stram, så det eneste, vi kan gøre for din pande, er botox, sagde dr. Kerim til stjernen.

Det var derfor en skuffet Katie Price, der ellers håbefuldt sad klar i stolen. Katie Price var rejst til Tyrkiet for at få foretaget operationen, men selvom mødet ikke gik efter planen, rejser hun stadig hjem med et ændret udseende.

Hun har nemlig fået foretaget andre kosmetiske ændringer, herunder fedtsugning i hele kroppen, numseløft, øjne, læber og fedtsugning under hagen.

I årenes løb har hun fået intet mindre end 12 brystoperationer- senest i april, hvor hun fik lavet en brystoperation i Belgien.

Katie Price fik sin første operation tilbage i 1998.