Afviser: Det er løgn

En talsperson for Sam Asghari afviser, at han skulle have intentioner om at få omstødt den ægtepagt, der blev indgået, da han giftede sig med Britney Spears

Efter omtrent et års ægteskab er det forbi mellem 29-årige Sam Asghari og 41-årige Britney Spears.

Det har de seneste dage fået flere medier til at spekulere i, at Asghari har planer om at få omstødt den ægtepagt, de indgik i forbindelse med ægteskabet, som betød at Britney Spears beholdt særejet over sin formue.

Men det passer ikke, lyder det nu fra Brandon Cohen, der er talsperson for Sam Asghari.

I en meddelelse til The Hollywood Reporter afviser han rygterne om, at Asghari skulle være ude på at få fingrene i Britneys penge.

'Der er mange beretninger om, at Sam har tænkt sig at udfordre ægtepagten, og at han truer med at udnytte sin ekskone ved hjælp af videoer', udtaler talspersonen og fortsætter:

'Men alle disse beretninger er falske, for han har aldrig haft negative intentioner over for hende, og det vil han aldrig få. Sam har altid og vil altid støtte hende'.

'Shit happens'

Sam Asghari har også selv sat ord på bruddet med Britney Spears. I en story på Instagram forklarede han, at der er tale om en fælles beslutning.

'Efter seks års kærlighed og forpligtelse til hinanden har min kone og jeg besluttet os for at slutte vores fælles rejse. Vi vil holde fast i den kærlighed og respekt, vi har for hinanden, og jeg vil altid ønske hende det bedste,' skrev han og tilføjede:

'Shit happens.'

I opslaget appellerede Asghari samtidig til omverdenen og medierne om at behandle deres privatliv med nænsomhed.

Britney Spears har endnu ikke kommenteret bruddet.