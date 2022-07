Afviser forlig: Nu skal hun for retten

Shakira har valgt, at hun ikke vil tage imod de spanske myndigheders tilbud om forlig i skattesag for millioner

Popstjernen Shakira kan se frem til at skulle møde i retten i Spanien for skatteunddragelse.

Onsdag formiddag beretter det spanske nyhedsbureau EFE, at den 45-årige 'Hips Don't Lie'-sanger har valgt at takke nej til de spanske myndigheders tilbud om forlig i en sag, hvor hun er anklaget for skatteunddragelse.

Ifølge anklagemyndigheden i Barcelona har Shakira gjort sig skyldig i fire forhold og have undladt at betale skat for samlet 14,5 millioner euro, svarende til omtrent 108 millioner danske kroner.

Nyhedsbureauet EFE oplyser, at stjernens hold af advokater har forhandlet med anklagemyndigheden for at sikre et forlig, der kunne mindske hendes straf.

Men nu har Shakira valgt at afvise anklagemyndighedens afsluttende bud på et forlig for i stedet at tage sagen i retten, fordi hun 'fuldt ud' stoler på sin uskyld.

Det har tidligere været meddelt, at Shakira kan risikere en fængselsstraf i sagen. Foto: Joel C. Ryan/Ritzau Scanpix

Boede i Spanien

Privat dannede Shakira indtil for ganske nylig par med fodboldspiller Gerard Piqué, der spiller for FC Barcelona,.

Ifølge sangeren selv har hun kun 'sporadisk' boet i Spanien, mens myndighederne mener, at hun mellem 2012 og 2014 boede mere end de tilladte seks måneder og én dag om året i landet, som det kræver for ikke at blive betragtet som bosiddende i landet og dermed være undtaget for skat.

Selvom Shakira rejste verden rundt på turné, betragter de spanske myndigheder det som sporadisk fravær, hvor hun altså reelt var bosiddende i Barcelona.

Ifølge sangeren selv boede hun dog i årene 2012, 2013 og 2014 på Bahamas, mens hun besøgte Gerard Piqué i Barcelona.

Shakira, der har det borgerlige navn Shakira Isabel Mebarak Ripoll, og Gerard Piqué meddelte tidligere på sommeren, at de havde valgt at gå fra hinanden.

35-årige Piqué og 45-årige Shakira har to børn sammen, og de har dannet par siden 2011, efter at de mødte hinanden under VM i 2010.