Afviser grove anklager: Blev IKKE skubbet

Dramaet i den omdiskuterede retssag mellem Johnny Depp og Amber Heard vil ingen ende tage.

Onsdag er supermodellen Kate Moss, der tidligere har dannet par med Depp, indkaldt som vidne i retssagen.

Johnny Depps advokater indkaldte ekskæresten i håb om, at hun ville støtte ham og mane Amber Heards påstand til jorden.

I Amber Heards vidnesbyrd hævdede hun nemlig, at Johnny Depp skubbede Kate Moss ned ad en trappe på en ferie på Jamaica for år tilbage, men det afviser Moss altså nu.

- Johnny Depp hverken skubbede mig, sparkede mig eller smed mig ned ad nogen trapper, siger Kate Moss via et live-videosignal fra Gloucestershire, England. Retssagen foregår i amerikanske Virginia.

New York Times beretter, at Amber Heard brugte det rygte til at forklare, hvorfor hun slog 'Pirates of the Caribbean'-stjernen i ansigtet i 2015. Ifølge skuespillerinden var Depp ved at skubbe hendes søster, Whitney, ned ad en trappe.

Kate Moss var sammen med Johnny Depp fra 1994 til 1997.

Sagsøger for millioner

Retssagen, der har været massivt omtalt i alverdens medier, forventes at slutte 27. maj. Herefter skal juryen blive enige om en afgørelse, og det betyder, at dommen først falder på et senere tidspunkt.

58-årige Johnny Depp anlagde til at begynde med søgsmålet mod sin ekskone, fordi han mener, at hun har ødelagt hans karriere med et læserbrev fra 2018, hvori hun beskriver, at hun har været udsat for hustruvold - dog uden at nævne Depp ved navn. Han forlanger 50 millioner dollars.

36-årige Amber Heard forlanger til gengæld 100 millioner dollars, fordi hun mener, at der er tale om en injurierende påstand, når han giver udtryk for, at hun skulle have ødelagt hans karriere.

