Afviser grove spekulationer

Britney Spears' ægtemand Sam Asghari lukker ned for rygterne om, at han skulle kontrollere sangerens sociale medier

Selvom popstjernen Britney Spears sidste år blev fri fra det værgemål, hun var underlagt i adskillige år efter sin nedsmeltning i 2007, forhindrer det ikke hendes trofaste fans i fortsat at bekymre sig for hende.

I den seneste tid har bekymringerne blandt fans i kommentarsporet på stjernens Instagram-profil blandt andet gået på, om hendes ægtemand, Sam Asghari, mon har overtaget dele af kontrollen over Britney Spears.

Nu afviser Sam Asghari dog over for TMZ blankt rygterne om, at han skulle kontrollere sin kone på nogen måde.

- Jeg kontrollerer ikke engang, hvad vi får til aftensmad, siger Asghari med et smil til kendismediets fotograf, der har fanget ham på gaden i Los Angeles.

Forstår godt

Sam Asghari har dog tilsyneladende fuld forståelse for, at der bliver spekuleret.

- Der er jo sket meget i fortiden, så jeg forstår, hvad deres (Britney Spears' fans, red.) bekymringer kommer af. De beskytter hende bare, de er bare gode fans, siger han til TMZ.

Siden Britney Spears blev fri og ikke længere har sin far, Jamie Spears, som værge, har hun blandt andet flittigt postet nøgenbilleder på Instagram, og det har ofte fået fans til at spekulere over, om hun er okay.

For nylig tog Sam Asghari bladet fra munden i forhold til netop de mange nøgenbilleder.

'Hun er den eneste person i verden, der bliver mobbet for at poste den slags'.

'Jeg ville personligt foretrække, hvis hun ikke lagde den slags op, men hvem er jeg til at kontrollere og styre en person, som har levet sit liv under et mikroskop og været bestemt over af andre', skrev han.