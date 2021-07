Afviser massive rygter: - Jeg er ikke gravid

Tirsdag kunne Page Six berette, at Paris Hilton og Carter Reum ventede deres første barn sammen.

Historien blev citeret vidt og bredt i udenlandske medier, hvor den bredte sig med lynets hast. Men nyheden var en and.

Det fortæller Paris Hilton, der nu selv afviser alle påstande om, at hun skulle være gravid.

Det sker i hendes podcast 'This is Paris'.

- Jeg vågnede op til omkring 3000 beskeder. Min telefon var rødglødende. Alle ønskede mig tillykke med graviditeten og skrev, at de var glade på mine vegne. Jeg har hørt fra folk, jeg ikke har hørt fra i flere år, siger hun og fortsætter med at fortælle, at hun rigtigt nok ønsker at blive gravid, men ikke lige nu.

- Jeg er ikke gravid. Ikke endnu. Jeg venter til efter brylluppet. Min kjole bliver lavet lige nu, så jeg vil sikre mig, at den ser flot ud, og at den passer perfekt. Så jeg venter på den del, lyder det fra Paris Hilton, der planlægger sit bryllup til senere på året.

Paris Hilton vil gerne have børn, men ikke nu. Foto: RW/Ritzau Scanpix

Træt af rygter

Paris Hilton fortæller videre, at hun er træt af, at der bliver spredt falske rygter om hende og hendes privatliv, men at hun efterhånden er vant til det.

- Jeg har kigget online nu, og jeg kan se, at der er tonsvis af historier, der er ude, om, at Paris Hilton er gravid, siger hun og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvordan det her rygte er startet. Men jeg går ud fra, at det handler om min push-up bh fra min nye kollektion. Jeg havde den på til en middag med min forlovede Carter, hvor jeg blev fotograferet, og så er rygterne startet. Folk laver altid rygter. Jeg er meget vant til det.

- Men jeg er ikke gravid endnu, men jeg håber, at jeg vil blive det efter brylluppet. Jeg kan ikke vente til, at jeg skal have børn i 2022, understreger hun.

I starten af året blev Paris Hilton forlovet for tredje gang, da hun gav sin ja til entreprenøren Carter Reum.

De har siden været åbne omkring, at de inderligt ønsker sig børn, og at Paris Hilton ville starte i fertilitetsbehandling. De planer må dog ifølge Paris Hilton vente lidt endnu.