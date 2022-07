Afviser massive rygter

Ricky Martin afviser, at han har haft et seksuelt forhold til sin nevø

Hvis rygterne taler sandt, så kan Ricky Martin risikere op til 50 års fængsel for vold og seksuelle overfald i hjemmet.

En rapport indgivet af Ricky Martins 21-årige nevø tilskriver, at Ricky Martin udøvede fysiske og psykiske angreb ham.

Men, hvis du spørger Ricky Martin så er det bestemt ikke sandt.

- Desværre kæmper den person, der har startet de her rygter med store mentale sundhedsmæssige udfordringer. Ricky Martin har selvfølgelig aldrig været, og vil aldrig være, involveret i nogle former for seksuelt eller romantisk forhold med sin nevø, siger Marty Singer, der er advokat for Ricky Martin, til mediet People.

- Rygterne er ikke kun usande, de er modbydelige. Vi håber, at han får den hjælp, han har brug for. Mest af alt ser vi frem til, at denne forfærdelige sag bliver afvist, når en dommer ser på det.

Hvis anklagerne er sande kan Ricky Martin, i henhold til Puerto Ricansk lov risikere op til 50 års fængsel for anklager mod incest.

Nægter alt

Det er kun to måneder siden, at sangeren Ricky Martin fik et polititilhold mod at nærme sig sin ekskæreste.

Det lokale medie El Vocero har set anmodningen om polititilholdet og kan berette, at afsenderen er en mand, som Ricky Martin, 50, datede i syv måneder.

De gik fra hinanden for to måneder siden, og 'Livin' La Vida Loca'-sangeren er siden blevet set luske rundt i nærheden af den anden mands hus i hvert fald tre gange siden bruddet.

'Afsenderen frygter sin sikkerhed', står der blandt andet i anmodningen om polititilholdet, skriver El Vocero.

'Polititilholdet mod mig er baseret på helt og aldeles falske beskyldninger. Derfor svarer jeg også kun tilbage gennem de retslige instanser med fakta og den værdighed, der karakteriserer mig', skriver stjernen på sin profil.

