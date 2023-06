Afviser mislykket kirurgi: Har bare taget på

Model og tv-personlighed Christine Teigen er gået i Instagram-krig med en skønhedskirurg.

Det sker efter en kirurg har brugt modellen som eksempel på, hvad der sker når man får for meget filler i ansigtet, skriver Cosmopolitan.

Profilen Beautybydrkay har mere end 350.000 følgere og lavede en video, der advarede folk om at gå i hendes fodspor.

'Chrissy Teigens 'nye ansigt'!! Se hvad der kan ske med dit ansigt, hvis du gør det forkert.'

Sådan skriver skønhedsprofilen i en video, Christine Teigen delte i en story, der nu er faldet for '24-timers reglen'.

Det oprindelig opslag er nu slettet, men videoen var en gennemgang af alle de steder, hun havde fået filler.

Christine Teigen er gift med musikeren John Legend. Foto: Ritzau Scanpix

Særligt kinderne var for store og et eksempel på, hvordan man kan ende, hvis man får lavet kosmetiske ændringer hos de forkerte, lød vurderingen.

Der var bare ét problem. Det er ikke fillers i kinderne, ifølge modellen. Hun har bare taget på.

Nettet glemmer aldrig

'Du er fucking grov, doktor! Jeg har altid været ærlig, og der er intet i mine kinder. Nu føler jeg mig bare klam og grim. Tak.' skrev hun.

'Dit store røvul. Jeg har taget på' tilføjer hun.

Der er dog ikke meget sympati at hente fra folk på det sociale medie, der mener, hun får som fortjent.

En af årsagerne er, at Christine Teigen måtte trække sig fra en Netflix-rolle i serien 'Never have I ever' i 2021, fordi hun ti år tidligere havde opfordret 16-årige Courtney Stodden til at tage sit eget liv.