Afviser opgør: Det passer ikke

Siden premieren på 'Sex and the City'-opfølgeren 'And Just Like That', der udkom i vinter, har der været skriverier om en konflikt mellem Kim Cattrall og resten af seriens oprindelige hovedcast.

Senest kunne Cattrall, der spillede rollen som Samantha i 'Sex and the City', løfte sløret for, at hun ikke var blevet spurgt, om hun ville deltage i opfølgeren og end ikke havde fået besked om, at den ville blive en realitet, før hun kunne læse om det i medierne.

Kim Cattrall har også tidligere fortalt, at hun var uenig i den udvikling, der blev besluttet for karakteren under arbejdet med den tredje 'Sex and the City'-film, og at det var en af grundene til, at filmen aldrig blev til noget.

Nu tager hovedrolleindhaver og producer på serien Sarah Jessica Parker bladet fra munden. I podcasten 'Awards Chatter', der er produceret af The Hollywood Reporter, giver hun sin version af konflikten med Kim Cattrall.

- Det er meget svært at tale om denne her situation med Kim, for jeg har været meget forsigtig, i forhold til at jeg ikke vil sige noget ubehageligt. Det er ikke sådan, jeg vil tackle samtaler om noget, der er så kompliceret som det her, siger hun og understreger dernæst, at hun mener, at den bedste måde at tale om det på er ved at forklare hændelsesforløbet.

65-årige Kim Cattrall har for nylig blandt andet medvirket i tv-serien 'How I Met Your Father'. Foto: Greg Allen/Ritzau Scanpix

Skuffede

Sarah Jessica Parker forklarer, at Kim Cattrall under arbejdet med den tredje 'Sex and the City'-film kom med nogle krav, som produktionen ikke kunne efterleve, og derfor blev filmen ikke til noget.

- Det var ikke, fordi hun sagde nej til filmen. Det var produktionen, der sagde nej til filmen, og det er, hvad der kan ske. Enhver skuespiller har ret til at bede om ting og at have en kontrakt, der er god for dem. Jeg ville aldrig gå i detaljer med det, for det er ikke mit bord. Men selvfølgelig var vi skuffede, selvom det er, hvad der kan ske, siger hun.

Den 57-årige skuespiller bekræfter, at de ikke spurgte Kim Cattrall, om hun ville medvirke i 'And Just Like That', fordi hun offentligt havde givet udtryk for, at hun ikke længere ønskede at spille rollen som Samatha, og at de derfor havde den opfattelse, at hun ikke var interesseret.

Hun afviser dog, at der har været tale om et direkte opgør mellem de tidligere kolleger.

- Jeg har brugt mange år og arbejdet hårdt på altid at være ordentlig over for folk på settet, at tage mig af folk og at tage ansvar både over for mine arbejdsgivere og andre mennesker, som jeg føler, jeg er ansvarlig overfor som producer på serien, og der er aldrig nogen andre, der har talt om mig på den måde (som Kim Catrall har gjort, red.), så det er meget smertefuldt, siger hun i podcasten.

Hun mener, at man i 'And Just Like That' har tacklet Samanthas fravær på en god måde og kommer i samme ombæring med en opfordring:

- Det er meget smertefuldt, at folk bliver ved med at tale om en 'catfight' (voldsomt skænderi, red.), for jeg har aldrig talt om det som et skænderi. Jeg ville aldrig skændes på den måde med folk, jeg arbejder med. Der har ikke været nogen offentlig konflikt eller samtaler eller beskyldninger fra mig eller nogen på mine vegne, for det ville jeg aldrig gøre, siger hun og tilføjer:

- Så jeg ville ønske, at folk ville stoppe med at kalde det en catfight.

