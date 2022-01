Afviser rygter: - Nej, de er ikke forsikrede

I modsætning til, hvad der har været skrevet i mange år, afslører Dolly Parton nu, at hun aldrig har forsikret to af sine mest iøjnefaldende fortrin

Dolly Parton afliver nu mange års sejlivede skriverier om, at hun skulle have forsikret sine bryster for et anseligt millionbeløb.

Det skriver People.

I et interview med Today With Hoda & Jenna punkterer det 76-årige country-ikon nu myten.

Dolly Parton forsikrer, at hendes bryster ikke er forsikrede. Foto: Charles Mostoller/Ritzau Scanpix

I programmet taler værterne Hoda Kob og Jenna Bush Hager om supermodellen Heidi Klums forsikrede ben. I den forbindelse spørger de, om det passer, at Partons forparti er forsikret.

- Nej. Det passer ikke. For mange år siden var det Betty Grable (skuespiller, red.) - eller en af de andre store stjerner, der var berømt for sine ben. På det tidspunkt sagde jeg: 'Hm, måske skulle jeg få mine bryster forsikret, fordi jeg er berømt for dem', siger Parton og tilføjer:

- Det var altså bare en joke. Jeg gjorde det aldrig.

Derpå konkluderer hun snusfornuftigt følgende:

- Du kan jo få nye bryster, men du kan ikke få nye ben.

