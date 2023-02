Afviser rygter om utroskab: 'Respektløst!'

Sophie Lloyd, der er guitarist i Machine Gun Kellys band, afviser blankt at have været sammen med ham

De seneste dage har fans af Megan Fox og Machine Gun Kelly spændte fulgt med i det drama, der har udspillet sig, siden Megan Fox i weekenden slettede alle billeder af sin forlovede på Instagram og på subtil vis beskyldte ham for utroskab.

Det fik hurtigt fans af skuespilleren og rapperen, som blev forlovet sidste år, til at spekulere løs i kommentarsporet, og selvom Megan Fox kort tid efter lukkede sin profil på Instagram, er spekulationerne langt fra stoppet.

I kommentarsporet hintede Megan Fox ifølge flere medier heriblandt magasinet People, at en kvinde ved navn Sophie spillede en rolle i dramaet, og det har fået fans verden over til at rette beskyldninger mod guitarist Sophie Lloyd, der spiller i Machine Gun Kellys band.

Sophie Lloyd har spillet i band for Machine Gun Kelly siden sommeren 2022. Foto: Stuart C. Wilson/Getty Images

Men Sophie Lloyd har bestemt ikke været involveret, oplyser hun via sin manager.

'Sophie Lloyd er en professionel, dygtig musiker, som helt unødigt er blevet trukket ind i mediedækningen, der er baseret på grundløse beskyldninger fra sociale medier', udtaler manageren og fortsætter:

'Ethvert udsagn om, at hun nogensinde har handlet på uprofessionel vis eller skulle have forladt sit forhold, er usandt. Det er respektløst over for hende som kvindelig artist og dårlig journalistik at bringe noget som helst andet'.

Megan Fox og Machine Gun Kelly blev forlovet i 2022. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Siden 36-årige Megan Fox slettede sin Instagram-profil, har hun været tavs om forholdet til 32-årige Machine Gun Kelly, der har det borgerlige navn Colson Baker.

Heller ikke han har udtalt sig om sagen.

