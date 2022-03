Afviser rygter: - Vi er bare venner

Der har ellers været godt gang i snakken om skuespilleren Karrueche Tran og rapperen Quavo, efter de to blev spottet på ferie sammen.

Men nu maner den 33-årige kvinde altså til ro.

Det gør hun over for mediet TMZ, der fangede den amerikanske skuespiller, da hun var på vej hjem fra fest ved Vanity Fair.

- Vi er bare venner, lød det fra en smågrinende Karrueche Tran, inden hun satte sig ind i sin sorte bil for at køre væk.

Hun måtte også lige slå fast over for fotografen, at der ikke er en særlig person i hendes liv, som tingene er lige nu.

- Jeg er single, og jeg lever bare mit liv, lød det.

Karrueche kunne dog godt indrømme, at hun er gode venner med Quavo.

Quavo har endnu ikke kommenteret rygterne. Foto: Getty Images

Parret har tidligere været spottet sammen på restauranter og til arrangementer, men det skulle ifølge skuespilleren kun være venskabligt.

Quavo har tidligere været sammen med musikeren Saweetie, og Karrueche har for nyligt afsluttet et forhold til den amerikanske fodboldstjerne Victor Cruz.