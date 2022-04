Afviser sex-rygte

Scarlett Johansson afviser nu endnu engang, at hende og Benicio Del Toro skulle have dyrket sex i en elevator på hotel Chateau Marmont i West Hollywood efter Oscar-uddelingen i 2004 - da de var henholdsvis 19 og 38 år.

- Der var et rygte, som florerede i meget lang tid, om, at jeg havde sex i en elevator ... Det var en historie, der fulgte mig i lang tid. Men jeg har altid syntes, det var latterligt, siger den 37-årige skuespiller i et nyt interview med podcasten 9 to 5ish.

- Jeg har altid tænkt, at det ville være svært. Det er en meget kort tidsperiode, og logistikken ved det hele virker utiltalende på mig ... Jeg er en person, der er bange for at blive taget i noget, jeg ikke burde gøre. Så det gjorde historien endnu mere absurd for mig, siger Scarlett Johansson ifølge Hollywood Life.

Scarlett Johansson kalder elevatorsexrygtet for absurd. Her er hun til premiere på 'Syng 2' i Hollywood i december 2021. Foto: Richard Shotwell / Ritzau Scanpix

Ifølge mediet adresserede Scarlett Johansson allerede rygtet dengang.

- Han er en fantastisk fyr. Angiveligt var der en eller anden med os i elevatoren, og vi kyssede eller havde sex eller noget, hvilket, jeg synes, er meget uhygiejnisk, sagde hun til Allure.

Rygterne eksploderede

Og så eksploderede rygterne, hvilket tvang hende til blankt at afvise hændelsen.

- Jeg havde aldrig sex med Benicio Del Toro i en elevator. Det var en sarkastisk udtalelse, som jeg desværre gav til en journalist, og det var taget ude af en kontekst, sagde hun til OK! i 2008.

Benicio Del Toro ville slet ikke kunne nå at smide tøjet på en otte etagers elevatortur, siger han. Her ses han i Cannes i 2021. Foto: Brynn Anderson / Ritzau Scanpix

Den mandlige part i rygtet og har også tidligere ytret sig.

- Chateau Marmont har kun otte etager. Jeg ville stadig forsøge at kæmpe mig ud af min læderjakke ved anden sal, og jeg ville ikke engang have smidt min skjorte ved syvende, har Benicio Del Toro sagt, ifølge Hollywood Life.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladets anmelder René Fredensborg nægter at anmelde Harry Potter, superheltefilm og Ringenes Herre, fordi han mener, at det er børnefilm til voksne.