Afviser 'sindssyge' rygter

Tirsdag aften dansk tid kunne mediet Just Jared på baggrund af anonyme kilder berette, at skuespilleren Amber Heard bliver klippet ud af blockbusteren 'Aquaman 2' og i stedet bliver erstattet af en ny skuespiller, efter hun har tabt retssagen mod sin eksmand, verdensstjernen Johnny Depp.

Men det har intet på sig, lyder det nu fra Amber Heards talsperson i en udtalelse til flere medier, heriblandt TMZ.

'Rygtemøllen fortsætter, som den har gjort fra dag et, ukorrekte, ufølsomme og fuldstændig sindssyge (rygter, red.)', lyder det i udtalelsen.

Warner Bros., der laver 'Aquaman 2', har endnu ikke officielt kommenteret de divergerende meldinger.

Scenerne til 'Aquaman 2', hvor Amber Heard efter planen medvirker, blev indspillet for næsten et år siden, hvor Heard angiveligt blev betalt to millioner dollars for sin medvirken.

Hun har dermed fået betaling for sin rolle i filmen og har kontraktmæssigt ikke noget at skulle have sagt i forhold til, hvorvidt hun i sidste ende bliver klippet ud eller ej.

Der har siden indspilningen af filmen været flere meldinger om - også undervejs i retssagen imellem Heard og Depp - at Amber Heards skærmtid i 'Aquaman 2' er blevet skåret betydeligt ned i forhold til, hvad der ellers var tiltænkt, og at hun derfor ikke kommer til at være med i mere end ti minutter sammenlagt i den kommende 'Aquaman'-film.

Amber Heard spiller blandt andre over for Jason Momoa i filmen. Foto: AP

Lang retssag

Heard og Depp var tidligere gift med hinanden, men ægteskabet holdt ikke længe, og det endte i stedet i en skilsmisse og en retssag.

Johnny Depp sagsøgte i den forbindelse Amber Heard for bagvaskelse på baggrund af en klumme, hun skrev i The Washington Post, hvori hun omtalte sig selv som et 'offer for hustruvold' uden dog at nævne Johnny Depp ved navn.

Hun sagsøgte derefter sin eksmand for injurier, fordi han påstod, udtalelsen havde ødelagt hans karriere.

Sagen endte i den grad i Johnny Depps favør. Han fik af juryen medhold i samtlige punkter, mens Amber Heard blot fik medhold i et enkelt punkt, der omhandlede en udtalelse fra Depps advokat.

Det betød også, at Amber Heard skulle betale en erstatning til Johnny Depp på 10.350.000 dollars, mens hun omvendt selv skulle modtage to millioner dollars.

Amber Heard overvejer i øjeblikket, hvorvidt hun skal anke sagen.