Afviser sladder: - Der har aldrig været utroskab

Will og Jada Pinkett Smith kan ikke beskyldes for at være nærige med detaljer om deres parforhold

Hollywoodparret Will Smith og Jada Pinkett Smith har gennem tiden delt rundhåndet ud af intime detaljer fra deres parforhold.

I efteråret afslørede 53-årige Will Smith således, at han og hustruen ikke lever i et monogamt ægteskab. Og i august 2020 trak Jada Pinkett Smith overskrifter verden over, da den 50-årige skuespiller fortalte åbent om et forhold, hun havde haft til den 29-årige sanger August Alsina, mens hun var separeret fra Will Smith.

Siden har sladderen floreret, og det er diskuteret vidt og bredt, om forholdet kunne klassificeres som utroskab. Den sladder maner Will Smith dog nu til jorden.

Det sker i et interview på tv-programmet CBS Sunday Morning, skriver Entertainment Tonight.

- Jeg har besluttet mig for, at sladder om mit liv kan gavne andre mennesker. Sladder er det første skridt mod en rigtig samtale og mod at blive i stand til at udforske, om de ting, du bærer i dit hjerte, er kærlige eller giftige, siger han ifølge mediet og fortsætter:

- Der har aldrig været utroskab i vores ægteskab. Jada og jeg taler om alting, og vi har aldrig nogensinde overrasket hinanden med noget som helst.

Ikke monogame

Tidligere har Will Smith delt nogle af parrets overvejelser om at kaste sig ud i et ægteskab, hvor der er mulighed for at være sammen med andre.

- Vi har diskuteret meget, i forhold til hvilken måde der er den rigtige, og størstedelen af vores forhold har vi valgt at leve i monogami. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er den rigtige måde at gøre det på.

- Vi har givet hinanden tillid og frihed med troen på, at alle skal finde deres egen vej. For os kan ægteskab ikke være et fængsel, lød det fra verdensstjernen i efteråret.