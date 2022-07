Afviser utroskabs-rygter: 'Jeg har ikke haft sex i evigheder'

Det store medie Wall Street Journal udgav søndag en artikel om, at Elon Musk skulle have haft en affære med Google-milliardæren Sergey Brins hustru, som skulle have ført til deres skilsmisse. Musk afviser alt

Tilbage i januar indgav Google-medstifter Sergey Brin en begæring om skilsmisse fra sin hustru, Nicole Shanahan. I dokumenterne kaldte de det 'uoprettelige uoverensstemmelser' mellem parret.

Ifølge mediet Wall Street Journal var Tesla-milliardæren Elon Musk årsagen til de uoverensstemmelser. Han havde nemlig - ifølge mediet - haft en affære med Nicole Shanahan, selvom han i mange år havde været nær ven af Sergey Brin.

Efter mediet bragte historien, har Elon Musk været på Twitter for at afvise det hele. Det gør han i kommentarer under et opslag på platformen, hvor han kalder det 'total BS (bullshit, red.)'.

'Sergey og jeg er venner, og vi var til fest sammen i går! Jeg har kun set Nicole to gange på tre år, og begge gange var der mange andre mennesker omkring os. Intet romantisk', skriver han.

Det får Twitter-brugeren bag det oprindelige opslag til at skrive:

'Pyha, det er jeg glad for at høre. Behold din pik i bukserne, de er ude efter dig', hvortil Elon Musk svarer:

'Jeg har ikke engang haft sex i evigheder (suk)'.

Mediet baserer sin historie på anonyme kilder, som ifølge dem har kendskab til sagen. Affæren skulle ifølge mediet have fundet sted i december, altså få uger før Sergey Brin og Nicole Shanahan indgav begæring om skilsmisse.

Parret var ifølge mediet separerede på daværende tidspunkt, men de boede fortsat sammen.

Elon Musk og Sergey Brin har været nære venner i mange år. De har løbende hjulpet hinanden, blandt andet da Tesla havde pengeproblemer i 2008. Her skød Sergey Brin penge i projektet for at hjælpe Musk.

Senere gav Musk ham en af Teslas allerførste elbiler som tak.