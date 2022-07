Afviser vilde narkorygter

Torsdag florerede der rygter om verdensstjernen Drake på de sociale medier.

Rapperen er netop nu på besøg i Stockholm i Sverige, hvor han landede i onsdags, og rygterne gik på, at han og hans slæng skulle være blevet anholdt på natklubben Berns af det svenske politi. Blandt andet for at være i besiddelse af cannabis.

På Instagram og Twitter begyndte hashtagget '#FreeDrake' derfor at trende.

Men over for The Hollywood Reporter afviser Grammy-vinderens team nu, at det skulle have noget som helst på sig, og at han altså opholder sig på sit hotel og ikke er varetægtsfængslet.

På rapperens Instagram, ser det da også ud til, at han ikke har det store med de svenske politimyndigheder at gøre.

Svarer ikke

Politiet i Stockholm vil dog ikke sige noget om, hvad der er hændt på natklubben. Det siger de til Aftonbladet.

- Politiet i Stockholm laver narkotjek 365 dage om året, men om vi har lavet nogen kontrol på denne natklub eller ej, og om en kunstner er blevet anholdt eller ej, svarer vi ikke på, siger politiets talsmand Ola Österling.

Det er i øjeblikket uvist, om Drake er i Sverige for at indspille ny musik eller for sin personlige fornøjelses skyld. Rapperen, der tidligere på sommeren udgav sit syvende album 'Honestly, Nevermind' har ikke selv kommenteret rygterne om, at han blev anholdt.

