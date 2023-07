Afviser vilde rygter: Det er løgn

Tirsdag kunne People berette, at 'Real Housewives'-parret Kyle Richards og Mauricio Umansky er blevet skilt.

Mediet citerer en anonym kilde tæt på parret for oplysningerne:

'Kyle og Mauricio har været separeret i et stykke tid, men de bor stadig under samme tag. De forbliver venner, mens de finder ud af, hvad der er næste skridt for dem og deres familie', citerede People kilden for at sige.

Men den historie er usand, lyder det nu fra Kyle Richards selv i et opslag på hendes Instagram-profil.

'I forhold til nyhederne, der kom ud om os i dag. Alle påstande om vores skilsmisse er usande', skriver hun i opslaget, hvori hun dog ikke lægger skjul på, at det er rigtigt, at parret har haft en svær tid på det seneste.

'Men ja, vi har haft et hårdt år. Det mest udfordrende i vores ægteskab. Men vi elsker og respekterer hinanden enormt', skriver hun videre.

Parret afviser fuldstændig spekulationerne om skilsmisse. Foto: Paul Archuleta/Getty Images

Lad være med det

I opslaget beder Kyle Richards samtidig om, at offentligheden respekterer familiens privatliv.

'Der er ingen, der har gjort noget forkert. Selvom vi er i offentlighedens søgelys, beder vi om, at vi kan få lov til at arbejde på vores problemer privat. Det er måske underholdende at spekulere, men, please, lad være med at opdigte falske historier, som kan passe ind i en ødelæggende narrativ', skriver hun.

Kyle Richards, 54, mødte Umansky, 53, første gang tilbage i 1994. På det tidspunkt var Richards lige blevet skilt fra sin første ægtemand, Guraish Aldjufrie, som hun har datteren Farrah Brittanny sammen med.

Året efter blev Kyle Richards og Mauricio Umansky gift. Sammen har de siden fået døtrene Alexia, Sophia og Portia.

Flere rygter

Rygterne om parrets brud har svirret i en længere periode, og i april fik det Mauricio Umansky til offentligt at afvise, at han og Kyle Richards var gået fra hinanden, efter at Richards var blevet spottet uden sin vielsesring.

- Vi skal ikke skilles. Det er så dumt. Der kom en dum historie frem, og så besluttede pigerne at tale om det i 'Housewives', og så blev det en historie derfra, lød det i den forbindelse fra Mauricio Umansky.

Siden 2010 har man kunnet følge familien i realitysuccesen 'The Real Housewives of Beverly Hills', hvor de er blevet et af de mest kendte og omtalte par.