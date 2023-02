Afviser vildt rygte

Tom Cruise fortæller nu, hvad der er op og ned i forhold til de sejlivede rygter om, at han skulle være i spil til at overtage Marvel-rollen som Iron Man

Gennem en lang række film er Hollywood-stjernen Robert Downey Jr. på det nærmeste vokset sammen med Marvel-karakteren Iron Man.

Alligevel har der de seneste år floreret rygter om, at det i virkeligheden burde have været Tom Cruise, der skulle have været inde i den højteknologiske superdragt - og at han løbende har været i spil som afløser for Downey Jr.

Nu afviser 60-årige Cruise imidlertid al spekulation om, at han har været - eller skulle være - tæt på rollen.

- Ikke engang tæt på. Jeg elsker Robert Downey Jr. og jeg kan ikke forestille mig nogen som helst anden spille den rolle, og jeg synes, den er perfekt til ham, siger Tom Cruise ifølge Yahoo! Entertainment

Robert Downey Jr. i rollen som Iron Man/Tony Stark. Foto: Zade Rosenthal

Rygterne er dog ikke grebet helt ud af den blå luft.

Tom Cruise bekræfter nemlig, at han helt tilbage i 2005 blev kontaktet af Marvel i forhold til rollen som Iron Man. Han takkede dog pænt nej tak, og siden har han ikke haft kontakt til Marvel.

- Jeg følte simpelthen bare ikke, at det ville komme til at fungere, forklarer Cruise ifølge Yahoo! Entertaiment.

I stedet for en stjernerolle i Marvel-universet har Tom Cruise slået sit navn som actionhelt fast med syvtommersøm - ikke mindst i den succesfulde 'Mission: Impossible'-serie.