Afviser voldtægtsanklager

Retten har endnu en gang afvist en række voldtægtsanklager mod den franske filminstruktør Luc Besson.

Denne gang er det appelretten i Paris, der har fejet de alvorlige anklager af bordet. Det skriver flere franske medier.

Sagen mod 63-årige Besson har strakt sig over flere år. Den stammer tilbage fra 2018, hvor 'The Big Blue'-instruktøren blev anklaget af den hollandsk-belgiske skuespillerinde Sand Van Roy for gentagne gange at have voldtaget hende i en periode over to år.

Ikke nok beviser

Tilbage i starten af 2019 droppede anklageren sagen mod filminstruktøren, da der ikke var beviser nok. Senere samme år blev sagen genåbnet, da skuespillerinden kom med nye beskyldninger.

Nu er der sat et nyt punktum - i hvert fald foreløbig.

Luc Bessons advokat, Thierry Marembert, sagde, at retten med sin afgørelse havde bekræftet hans klients uskyld.

- Omkring ti anklagepunkter fra fru Van Roy er endt på samme måde. Luc Besson er ked af at havde mistet fire år, sagde Marembert.

Voldtaget på hotel

34-årige Sand Van Roys advokat, Antoine Gitton, var derimod klar til at appellere appelrettens afgørelse.

Sagen begyndte i maj 2018, da Sand Van Roy gik til politiet i Paris med anklager om, at Besson skulle have voldtaget hende om natten på Hotel Bristol.

Sand Van Roy holder fast i sine anklager om voldtægt. Foto: Getty Images

Ifølge radiostationen Europe 1 forklarede Van Roy dengang, at hun drak en kop te, følte sig utilpas og derpå mistede bevidstheden.

Hun blev af radiostationen citeret for at sige, at da hun kom til sig selv, kunne hun huske at have været udsat for et seksuelt overgreb.

Sand Van Roy og Luc Besson kendte hinanden, fra da de arbejdede sammen på filmen 'Valerian and the City of a Thousand Planets'.