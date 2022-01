Afvist af dansker

De fleste mennesker ville hoppe og springe for at få et professionelt samarbejde med en af verdens mest fremtrædende navne: Kanye West, eller Ye, som musikeren har ændret sit navn til.

Men det gælder ikke danske Nicolai Howalt, som har fortalt den mærkværdige anekdote til Politiken.

Her fortæller den 51-årige kunstfotograf om dengang, han blev ringet op af Kanye West, som sagde, at han var fan af ham og gerne ville mødes med danskeren i USA for at drøfte muligheden for et potentielt samarbejde.

Ifølge Nicolai Howalt førte den amerikanske rapper en ren monolog over telefonen, som mundede ud i, at den danske fotograf fløj til Californien for at mødes med Kanye West, hvor han i øvrigt kom til at sætte sig på amerikanerens kasket.

Nicolai Howalt brød igennem som kunstfotograf med serien 'Boxer' (2000-03), der viser drengeboksere før og efter deres første kamp. Foto: Morten Langkilde

Har ondt af ham

Selvom Kanye West betegnede Nicolai Howalts idéer til en potentiel kampagne som 'genius', blev det alligevel aldrig til mere end et møde mellem de to, da danskeren takkede pænt nej.

Rapperen og hans folk ville nemlig gerne have Howalt til at fotografere en tøjkampagne, hvor modellerne kun var iklædt en sko eller en trøje, altså mere eller mindre nøgne. Men det var ikke i fotografens interesse.

- Jeg snakkede med ham nogle gange, han er virkelig skide sød, og jeg har også lidt ondt af af ham; jeg tror ikke, det altid er så let at leve på den måde, han gør. Nu har jeg i hvert fald prøvet at sige nej tak til Kanye West. Det er også fedt nok, siger Nicolai Howalt i interviewet med Politiken.