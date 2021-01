Afvist af Trump: Nu flirter han med Biden

Joe Exotic har ikke opgivet at blive benådet. Trump ignorerede tiger-kongen, men nu prøver Exotic at fange Joe Bidens opmærksomhed

På vej ud af Det Hvide Hus valgte den afgående præsident Donald Trump at benåde 73 personer, der sad fængslet i USA.

En af dem, der havde håbet på en benådning fra Donald Trump, var Joe Exotic, der var hovedpersonen i en af sidste års mest sete tv-serier 'Tiger King'.

Han og hans hold uden for fængslet var ellers så sikre på, at Joe Exotic ville modtage en benådning fra Trump, at de havde bestilt en limousine til at hente den fængslede amerikaner.

Joe Exotic blev anholdt i september 2018, efter han prøvede at hyre en undercover FBI-agent til at dræbe Carole Baskin. Foto: Ritzau Scanpix

Trump nægter: Joe Exotic bliver bag tremmer

Det endte dog ikke med en benådning fra Trump til Joe Exotic, og derfor rækker han nu ud til en anden Joe. USA nye præsident, Joe Biden.

Det skriver det amerikanske medie TMZ, der har fået indsigt i mails sendt fra Joe Exotic til sit hold udenfor fængslet.

Her fortæller han, at han er optimistisk omkring at få en benådning af den nye præsident.

Han skriver, at han har mere tiltro til Biden, når det kommer til strafferet og fængselsreformer.

Joe Exotic ejede en stor dyrepark, men han mistede det hele til forretningsmanden Jeff Lowe. Foto: Joe Exotic/Privatfoto

Joe Exotic tilsviner Trump

Da Joe Exotic blev forbigået af Trump var han hurtig til at lange ud efter den tidligere præsident:

'Jeg var for meget bøsse til at fortjene en benådning fra Trump. Og jeg betød kun noget for Don Jr. (Trumps søn, red.), da han havde brug for at lave en kommentar om mig for at puste liv i sine sociale medier,' skrev Joe Exotic med det borgerlige navn Joseph Allen Madonado-Passage på Instagram.

Han har afsonet tre år ud af de 22, han blev idømt i forbindelse med sit forsøg på et planlagt lejemord mod konkurrenten, Carole Baskin. I dommen er også inkluderet mord på fem tigre samt andre overtrædelser af dyreværnsloven.

