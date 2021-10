Afviste familiedrama: Nu er han dømt

Zayn Malik har benægtet, at han skulle have været voldelig overfor sin svigermor, men har nu fået en dom

Det tidligere One Direction-medlem Zayn Malik er i den grad kommet i vælten, efter han angiveligt har været voldelig overfor sin svigermor, Yolanda Hadid.

Den 29-årige sanger har været ude og forsøge at aflive rygterne, men det er nu kommet frem, at Malik har fået en dom for chikane. Det skete onsdag, viser retsdokumenter, som TMZ er i besiddelse af.

Grimt ordsprog og vold

Ifølge TMZ var Malik i sit og Gigi Hadids hjem i Pennsylvania, da han kom op i et heftigt skænderi med sin svigermor, Yolanda Hadid.

Malik kaldte ifølge politiets dokumenter Yolanda Hadid for 'en hollandsk luder' og sagde: 'hold dig væk fra min fucking datter'.

Malik skulle efterfølgende have skubbet Yolanda Hadid ind i en kommode, men han nægter, at der skulle have været nogen form for fysisk kontakt.

I et telefonopkald til sin kæreste, Gigi Hadid, havde Malik sagt følgende: 'Gro nogle fucking nosser og forsvar din kæreste imod din fucking mor i mit hus'.

Sikkerhedsvagten, der var til stede, fik også en bemærkning med sig: 'Fuck ud af mit hus, din fucking strisser'.

Gigi Hadid og Zayn Malik har en etårig datter sammen. Foto: RW/Ritzau Scanpix

360 dages prøvetid

Zayn Malik blev i alt anklaget for fire lovovertrædelser. Han nægter vold, men sagen blev kørt som en tilståelsessag - uden han dog har erkendt sine lovovertrædelser i juridisk forstand. Straffen lyder ifølge TMZ på 90 dages prøvetid for hver af de fire anklager - i alt 360 dage.

I perioden skal Malik gennemføre et vredehåndteringsforløb og et forløb, der omhandler vold i hjemmet.

Derudover må han ikke have nogen som helst kontakt med Yolanda Hadid eller den sikkerhedsvagt, der var til stede under hændelsen.