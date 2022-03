Akademiet fordømmer Will Smiths lussing

Oscar-akademiet 'fordømmer' skuespiller Will Smiths lussing mod komikeren Chris Rock og indleder en undersøgelse af sagen.

Det skriver akademiet i en udtalelse mandag aften dansk tid.

'Akademiet fordømmer Hr. Smiths handlinger under aftenens show. Vi har officielt indledt en formel undersøgelse af hændelsen, og vi vil fortsætte med at undersøge videre handling og konsekvenser (...)', lyder det i udtalelsen fra akademiet.

Tidligere mandag oplyste akademiet, at de tog afstand fra vold af 'enhver art', men de kom ikke nærmere ind på, hvorvidt episoden ville få konsekvenser for Will Smith, og om han eventuelt ville få frataget sin Oscar for bedste mandlige hovedrolle i filmen 'King Richard', som han modtog kort efter det voldelige optrin.

Det mødte kritik fra flere kanter, hvor akademiet blandt andet blev beskyldt for at 'nøle' og 'reagere for langsomt'.

Hverken Will Smith, Jada Pinkett Smith eller Chris Rock har mandag aften dansk tid kommenteret optrinnet.

Siger undskyld - bare ikke til Rock

Will Smith valgte dog i sin takketale under Oscar-showet at undskylde for episoden - bare ikke til Chris Rock.

- Jeg vil gerne undskylde over for Akademiet. Jeg vil undskylde over for de andre nominerede. Kunst imiterer livet. Jeg ligner en skør far. Ligesom de sagde om Richard Williams. Men kærlighed får dig til at gøre skøre ting, lød det fra Will Smith i talen.

Optrinnet skete, efter Rock i sin tale jokede med Will Smiths kronragede kone, Jada Pinkett Smith, som lider af en sygdom, hvor hun taber håret.

En joke om Will Smiths kone faldt ikke i god jord hos den anerkendte skuespiller. Foto: Chris Pizzello/Ritzau Scanpix

Chris Rock sagde blandt andet, at han så frem til at se Jada Pinkett Smith i filmen 'G.I. Jane 2'. Et'eren handler om en kvindelig - kortklippet - soldat.

Den joke fik tilsyneladende bægeret til at flyde over for 53-årige Will Smith, der som bekendt reagerede ved at pande Chris Rock én lige i ansigtet.

Politiet har meddelt, at de umiddelbart ikke går ind i sagen, da Chris Rock ifølge den lokale politiafdeling ikke har ønsket at anmelde slaget.

