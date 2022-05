Akavet og ubehageligt

Familien Kardashian-Jenner formår at lave tv, der fanger seerne, men nogle gange kan det også blive for meget, og det er netop, hvad det ifølge flere seere blev, da Kris Jenner åbnede op for godteposen i det seneste afsnit af 'The Kardashians'.

Her pressede en utålmodig Kris Jenner sin egen datter for snart at blive gravid, og da Kendall Jenner strittede imod, blev det kun værre.

I afsnittet ser man, hvordan 66-årige Kris Jenner går i kødet på sin 26-årige modeldatter.

- Jeg tænkte bare, at måske det er tid til, du ved, at få en baby, indleder Kris Jenner, hvilket tydeligt chokerer datteren.

- Jeg bliver ukomfortabel lige nu, siger Kendall Jenner.

Super-akavet

Det er tydeligvis ikke første gang, at de har samtalen.

- Du bliver ved at fortælle mig, 'du bliver ikke yngre', men ved du hvad, mor? Det er mit liv, siger hun og understreger:

- Jeg er ikke sikker på, at jeg er klar endnu.

Det får dog ikke den målrettede mor til at stoppe med at lægge planer på datterens vegne.

- Lad mig fortælle dig et sjovt faktum. Da du blev født, der lavede jeg dig inde i min krop. Så jeg lavede dine æg inde i mig, hvilket betyder, at jég lavede dine æg. For hvert år, der går, bliver dine æg dårligere.

Kris Jenner med Kylie Jenner og Khloe Kardashian, som begge har fået børn. Foto: Ritzau Scanpix

Nej!

Her skulle man tro, det ikke kunne blive mere akavet, men Kris Jenner griber telefonen og ringer til Kendall Jenners gynækolog for at spørge til muligheden for at fryse æg ned.

Da hun har lagt på, udbryder hun:

- Det vil være et godt tidspunkt at fryse nogle æg ned. Hør her, jo yngre, du er, jo bedre er kvaliteten ... Jeg tror, vi har opnået enighed. Få en baby.

Det får blot Kendall Jenner til at grine akavet og udbryde: 'Nej!'.

Da Kendall Jenner sidder alene i sync, kommenterer hun på sin babyhungrende mor.

- Jeg har stadig meget, jeg skal have klarhed over, før jeg kan byde et barn ind i mit liv. Jeg nyder stadig livet alene, og det har jeg det fint med lige nu, siger Kendall Jenner.

'700 børnebørn'

Den akavede samtale har fået folk til tasterne på det sociale medie Twitter, hvor mor-Jenners pres på datteren særligt kritiseres i det lys, at Kris Jenner allerede har intet mindre end 11 børnebørn.

'Vent lidt. hvor gammel er Kendall? At Kris presser Kendall til at få børn er både akavet og ubehageligt ad helvedes til', skriver en.

'Kris har 700 børnebørn, og så generer hun Kendall', skriver en anden.

'Jeg var én uge fra at fylde 34 år, da jeg på naturlig vis fødte tvillinger ... Få børn på dine egne betingelser. Ikke andres', skriver en tredje.