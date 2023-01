Skuespiller Al Brown er død. Han blev 83 år.

Det bekræfter hans datter, Jenny, over for TMZ. Hun fortæller, at skuespilleren døde fredag i den amerikanske storby Las Vegas. Al Brown kæmpede længe med sygdommen Alzheimers, der altså endte med at tage skuespillerens liv.

Al Brown var bedst kendt for at spille rollen som oberst Stan Valchek i den populære HBO-serie 'The Wire', der havde premiere i juni 2002 og sluttede i marts 2008 efter 60 afsnit fordelt på fem sæsoner.

Skuespilleren havde også små roller i serier som 'Rescue Me', 'Forensic Files', 'Law & Order: SVU', 'Commander in Chief', 'Maron', 'The Hustler'.

Derudover optrådte Al Brown også i filmene 'The Replacements', '12 Monkeys', 'Lay the Favorite', 'Red Dragon', 'Liberty Heights'.

Gennem sin lange kariere havde Al Brown ofte rollen som politibetjent. Før han blev skuespiller, tilbragte han 29 år i det amerikanske flyvvåben. Al Brown blev blandt andet udsendt under Vietnam-krigen.

