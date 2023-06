Al Pacino skal være far som 83-årig: Nu reagerer Robert De Niro

For nyligt kom det frem, at Hollywood-stjernen Al Pacino i en alder af 83 år snart kan kalde sig far til fire.

Han og hans 29-årige kæreste, filmproduceren Noor Alfallah, venter nemlig deres første fælles barn.

Og nu reagerer 79-årige Robert De Niro ifølge People på nyheden om, at hans mangeårige ven snart bliver far til fire.

- Sikke en fyr. Go, Al. Gud velsigne ham, lød det fra De Niro, der i april i år blev far for syvende gang. Han har med den lille ny, der har fået navnet Gia, børn i alderen 0 - 51 år.

Fra sit første ægteskab med skuespillerinden Diahnne Abbott har Robert De Niro sønnen Raphael på 46 år og 51-årige Drena, Diahnne Abbotts datter, som han har adopteret.

Snart bliver Al Pacino far til fire i en alder af 83 år. Foto: Charles Sykes / Ritzau Scanpix

Fra forholdet med skuespillerinden og modellen Toukie Smith har Robert De Niro tvillingerne Aaron og Julian på 27 år.

Fra sit andet ægteskab med mediepersonligheden Grace Hightower har Robert De Niro sønnen Elliot på 25 år og datteren Helen på 11 år.

Al Picino har i tre børn fra tidligere forhold. To på 22 år med Beverly D'Angelo og en på 33 år med Jan Tarrant.

Noor Alfallah har ingen børn fra tidligere forhold. Hun er til gengæld vant til at danne par med en markant ældre partner. Hun har nemlig tidligere i sine tyvere været kærester med Mick Jagger, der i dag er 79 år.

De Niro og Pacino har medvirket i flere projekter sammen gennem årene, herunder 'The Godfather II', 'Heat' og 'The Irishman'.