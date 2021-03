Aldrig set før: Rekordmange klager efter tv-drama

Piers Morgans kritik af Meghan Markle efter det eksplosive interview har fået over 57.000 briter til at klage

Piers Morgan er færdig på 'Good Morning Britain', men dramaet stoppede ikke, da han sidste uge sagde op på morgenprogrammet, som han havde været på siden 2014.

Opsigelsen kom kort efter en dramatisk episode, hvor han udvandrede på live-tv, efter han blev kritiseret for sine udtalelser om Meghan Markle.

Umiddelbart efter dramaet meldte Ofcom - der sørger for, at alt foregår efter reglerne på britiske tv - ud, at lidt over 41.000 briter havde klaget over programmet og Piers Morgans udtalelser om, at han ikke troede på Meghan Markles selvmordstanker.

Men klagerne stoppede ikke der, og onsdag har de meldt ud, at i alt 57.121 personer nu har klaget over tv-værten. Det skriver Deadline.

Piers Morgan deler ofte vandene, når han udtaler sig om diverse emner. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Dermed kravler episoden om på førstepladsen over flest klager, siden Ofcom blev stiftet i 2002. Indtil nu havde en racistisk episode fra 'Celebrity Big Brother' i 2007, hvor Jade Goody og Danielle Lloyd udtalte sig om meddeltageren Shilpa Shettys indiske madvaner, haft rekorden med lidt over 44.500 klager.

Det rekordhøje antal klager er dog ikke noget, Piers Morgan tager så tungt.

'Kun 57.000? Der har været flere personer, der er kommet op til mig på gaden for at rose mig for det, jeg sagde. Et stort flertal af den britiske befolkning står bag mig,' skriver han på Twitter.

Om han har ret i den påstand, må fortsat stå lidt hen i det uvisse. I skrivende stund har små 153.000 dog skrevet under på en underskriftsindsamling for at få ham tilbage på skærmen.

4398 briter klagede over selve interviewet med Harry og Meghan. Foto: Harpo Productions/Joe Pugliese

Selve Oprahs interview med Meghan Markle og prins Harry fik ifølge Deadline 4398 klager, hvilket var næstflest i den uge - kun overgået Piers Morgan-episoden. Historien melder intet om, hvad de mange klager gik på.

