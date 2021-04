'Alene hjemme'-stjerne er blevet far for første gang

Det er slut for Macaulay Culkin at være alene hjemme. Den 40-årige skuespiller er nemlig blevet far for første gang. Det bekræfter han overfor mediet Esquire.

Han har siden 2017 dannet par med skuespilleren den 33-årige Brenda Song, som ligeledes er mor til den nyfødte søn.

Til mediet fortæller parret, at de er 'ovenud lykkelige'.

De kan nu kalde sig for forældre til en lille søn, som blev født 5. april i Los Angeles. Det er både Brenda Song og Macauley Culkins første barn.

Det lille nye familiemedlem har allerede fået sit navn, som har en helt speciel betydning for især Macaulay Culkin. Sønnen har nemlig fået navnet Dakota Song Culkin og er opkaldt efter Culkin søster, Dakota, som gik bort i 2008, skriver mediet.

Brenda Song har tidligere dannet par med Miley Cyrus storebror Trace Cyrus. Foto: Ritzau Scanpix

De to skuespillere mødte hinanden under indspilningerne af filmen 'Changeland' i 2017.

Macaulay Culkin har siden 2017 dannet par med skuespillerinden Brenda Song, som er bedst kendt for sin rolle i Disney Channel-serien 'Det søde liv'.

Macaulay Culkin blev verdenskendt, da han spille hovedrollen som Kevin i filmene 'Alene Hjemme', hvor han snørede de to indbrudstyve Marv og Harry.

