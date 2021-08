Alle pengene er væk

Hun er tidligere olympisk mester i tikamp ved OL, dengang hun var en mand, men nu kæmper hun i det, hun kalder 'sit vigtigste ræs nogensinde'.

Caitlyn Jenner stiller nemlig op til guvernørvalget i Californien, men det kan blive en svær kamp at vinde - pengene er nemlig brugt op, og gælden stiger.

Det skriver mediet Politico på baggrund af dokumenter, de har indsigt i.

Ubetalte regninger

Valgkampagnen blev igangsat i april, og det lykkedes hende kun at rejse 747.000 dollars i donationer. Det svarer til omkring 4,7 millioner danske kroner.

Det er væsentligt mindre end de andre kandidater, hvor den nuværende guvernør, Gavin Newsom, er langt foran på pengefronten. Han har indsamlet ikke mindre end 40 millioner dollars, skriver mediet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Gavin Newsom er den nuværende guvernør i Californien, og det er ham, Caitlyn Jenner skal forsøge at slå. Foto: SANDY HUFFAKER/POOL/Ritzau Scanpix

Dokumenterne viser, at Caitlyn Jenners kampagne har brugt 910.000 dollars, og at de har ubetalte regninger for omkring 156.000 dollars.

Hyrer kendte rådgivere

Pengene har de blandt andet brugt på at hyre den tidligere rådgiver fra Donald Trumps præsidentkampagne i 2020, Brad Parscale, og den tidligere pressechef i Det Hvide Hus under præsident Bush, Lawrence Ari Fleischer.

Den store gæld er dog tilsyneladende ikke noget, der rører folkene bag kampagnen.

'Kampagnen vil blive fuldt finansieret forud for den afgørende fase af valgkampen med de afgørende midler til at gøre en ende på Gavin Newsoms tid som guvernør,' siger talsperson for kampagnen, Steven Cheung.

'Caitlyn har et navn, der kendes vidt og bredt, omkring 99 procent genkendelighed, mens andre kandidater har brug for at bruge store summer af penge på at gøre deres navn mere kendt', lyder det videre.

Kendt fra tv

Caitlyn Jenner hed tidligere William Bruce Jenner, og hun er i dag stor forkæmper for transkønnedes rettigheder.

I 70'erne blev Caitlyn Jenner olympisk mester i tikamp. I dag er hun især kendt fra det amerikanske realityshow 'Keeping Up with the Kardashians'.

Caitlyn Jenner er far til de verdensberømte søstre Kendall og Kylie Jenner, der ligeledes optræder i tv-serien.