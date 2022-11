Alle undrer sig: Hvad gør han?

Machine Gun Kelly dukkede op i et særdeles bemærkelsesværdigt outfit under søndag aftens American Music Awards

Rapperen Machine Gun Kelly var særdeles spydig, da han søndag aften troppede op til den prestigefyldte prisfest American Music Awards.

Havde der været en pris for aftenens mest bemærkelsesværdige outfit, ville den være gået til den 32-årige musiker med det borgerlige navn Colson Baker.

Machine Gun Kelly havde til lejligheden iført sig et panglilla jakkesæt fra Dolce & Gabbana med jernspyd stikkende ud alle steder fra.

Machine Gun Kelly i aftenens vildeste outfit. Foto: Ritzau Scanpix

Fans af rapperen var hurtige til at kommentere det vilde dress, der ikke tillod nogen tilnærmelser.

Flere var voldsomt bekymrede for, hvordan Machine Gun Kelly, der privat danner par med Megan Fox, skulle kunne sidde ned under prisuddelingen i Microsoft Theater.

Andre bekymrede sig om Machine Gun Kellys sidemand under showet. Rapperen blev bænket ved siden af Lionel Richie, og på Twitter frygtede nogle, at han ville blive spiddet i løbet af aftenen.

Det var dog en helt andet og temmelig væsentlig ting, der fyldte hos rapperen selv. Nemlig hvordan han i aftenens løb skulle kunne komme af med vandet.

Under sin tale, efter at han havde vundet prisen for favorite rock artist, sagde han:

- Det her lort er virkelig ubehageligt at tisse i.

Det var i øvrigt Taylor Swift,der vandt prisen som årets kunstner ved prisuddelingen.

- Jeg kan ikke beskrive, hvor ubegribeligt det er for mig, at jeg stadig laver det her, og at I stadig går op i det, siger sangeren på scenen, efter at hun er blevet tildelt prisen, som fans bestemmer hvor skal ende.