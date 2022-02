Alt er ændret

Siden stjerneparret Jennifer Lopez og Ben Affleck, 49, genfandt kærligheden til hinanden i april 2021, har turtelduerne gået stille med dørene, men nu tager 52-årige Lopez bladet fra munden.

- Jeg har aldrig haft det bedre, fortæller hun til People og fortsætter:

- Jeg føler mig så heldig og glad og stolt over at være sammen med ham. Det er en smuk kærlighedshistorie, at vi fik en anden chance.

Jennifer Lopez og Ben Affleck var forlovet fra 2002 til 2004. De blev ved med at udskyde brylluppet og gik til sidst fra hinanden.

Om den tid fortæller sangerinden, at de begge var 'naive' i forhold til det mediecirkus, de befandt sig i, men her 20 år senere har tingene ændret sig, forsikrer Lopez.

- Vi er begge enige om, at vi er så glade, og vi ønsker ikke, at det hele skal sættes over styr igen. Vi er ældre nu, klogere, mere erfarne, og vi er et andet sted i vores liv. Vi har børn nu, og alle de her ting er vi mere bevidste om. Derfor er vi meget beskyttende omkring vores forhold, fordi det er en smuk tid for os og vores familie, understreger verdensstjernen.

Lopez er ikke i tvivl om, at parrets kærlighed varer for evigt. Foto: Yara Nardi/Ritzau Scanpix

Jennifer Lopez er ikke i tvivl om, at de seneste to årtier har modnet begge parter i en positiv retning, hvorfor de trives bedre i forholdet i dag, end de gjorde for mange år siden.

- Vi påskønner og fejrer hinanden mere, hvilket er rart, siger Lopez og tilføjer:

- Når du finder en, og du virkelig elsker vedkommende, og I får en anden chance - det er en virkelig sjælden, dyrebar, smuk ting, og vi tager det ikke for givet, uddyber hun.

Inden 'Bennifer' fandt sammen sidste år, har Jennifer Lopez nået at være gift med sin gode ven sangeren Marc Anthony, som hun fik tvillinger med. Efterfølgende blev hun gift med tjeneren Ojani Noa fra 1997-1998 og siden med danseren Cris Judd fra 2001-2003.

Hun blev desuden forlovet med baseball-stjernen Alex Rodriguez i 2019, men tilbage i marts 2021 afslørede de, at forlovelsen var brudt.

Ben Affleck har været sammen med skuespilleren Jennifer Garner i 13 år. Parret gik fra hinanden i 2018 og har tre børn sammen.