Alt hun ledte efter

Den 36-årige sanger fortæller nu om, hvordan det har været for hende at blive mor til datteren Daisy, som hun har med skuespilleren Orlando Bloom.

Det gør hun til magasinet LVR, der netop er udkommet med første udgave.

For Katy Perry har det nemlig været over al forventning at blive mor.

- Jeg var så taknemmelig for at blive mor under pandemien, fordi det betød, at jeg var meget til stede. Det ville jeg have været alligevel, men jeg ville måske have haft FOMO (fear of missing out red.), fortæller hun til magasinet og fortsætter:

- Hun er alt, hvad jeg har ledt efter.

Selvom at Katys mand, Orlando Bloom, lige nu er ved at filme en serie i Prag, fortæller hun, at hun sammen med datteren besøger ham så meget som muligt.

- Vi besøger ham rigtig meget. Jeg elsker at bære hende rundt eller gå ture med hende en hel dag. Hun peger på ting og siger 'da', så siger jeg 'ja, det er en kat' eller 'ja, det er et træ', lyder det.

Parret prøver at ses så meget som muligt, selvom de arbejder i to forskellige lande. Foto: Ritzau/Scanpix

Hun beskriver den nu etårige Daisy som en omgængeligt og glad pige.

Lige nu arbejder Katy Perry som dommer på det amerikanske 'American Idol', mens hun er i gang med sin modekollektion.