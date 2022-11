Alvorlig anklage: Sagsøgt for sex med mindreårig

Warren Beatty bliver sagsøgt af en kvinde, der mener, at han overtalte hende til, at de skulle have sex, da hun var 14 eller 15 år gammel

Et søgsmål mod multikunstneren Warren Beatty, der både er kendt som skuespiller, filminstruktør og manuskriptforfatter, har fundet vej til flere amerikanske medier.

Den 85-årige stjerne, som af mange nok huskes for filmklassikeren 'Bonnie and Clyde' fra 1967, har ifølge søgsmålet overtalt en kvinde ved navn Kristina Charlotte Hirsch til sex tilbage i 1973.

Det skriver blandt andre det amerikanske filmmedie Variety.

På det tidspunkt var Hirsch, som har anlagt søgsmålet mod Warren Beatty, ikke mere end 14 eller 15 år gammel, og anklagen mod ham lyder dermed på, at han skal have haft sex med en mindreårig.

Kimede hende ned

Ifølge retsdokumenter i sagen, som Variety har fået indsigt i ved Højesteret i Los Angeles, angiver Kristina Charlotte Hirsch ikke Warren Beatty ved navn.

Der står dog beskrevet, at anklagen drejer sig om en mand, som blev nomineret til en Oscar for rollen som Clyde i 'Bonnie and Clyde', og dermed kan der ikke være tale om andre end Beatty.

Ifølge Hirsch mødte de to hinanden i 1973 på et filmset, hvor Warren Beatty flere gange kommenterede hendes udseende og gav hende sit telefonnummer.

Efterfølgende ringede han gentagne gange til hende og inviterede hende til at møde ham på det hotel, han boede på. Ifølge Hirsch endte det med, at Warren Beatty fik hende overtalt til både sex og oralsex, og på tidspunktet følte hun, at de havde et romantisk forhold.

Siden er hun dog blevet bevidst om, at han har udnyttet sin position, og at hun ifølge sin egen beretning har været udsat for misbrug.

50 år efter

Anklagen, der altså kommer næsten 50 år efter det angivelige seksuelle misbrug, kan tages op, fordi man i 2019 i Californien gjorde det muligt at lægge sag an i sager om misbrug af børn, som ellers ville være faldet for forældelsesfristen.

Muligheden gælder frem til 1. januar 2023, hvorefter det ikke længere ville kunne lade sig gøre for Kristina Charlotte Hirsch at lægge sag an.

Det fremgår ikke, hvad Hirsch beder om i kompensation for det angivelige seksuelle misbrug.

Warren Beatty, der har det borgerlige navn Henry Warren Beatty, har ikke kommenteret anklagen.

